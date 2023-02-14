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İletişim Başkanı Altun, yalan bilgi ve haber sayısını açıkladı

Türkiye'nin 10 ilinde büyük felakete yol açan Kahramanmaraş depremlerinde, depremzedelerin hayatını tehlikeye atan ciddi derecede bilgi kirliliği ile karşılaşıldığını belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yalan bilgi ve haber sayısının yaklaşık 6 bin 200 olduğunu bildirdi

Giriş: 14.02.2023 - 02:49 | Güncelleme: ABONE OL
İletişim Başkanı Altun, yalan bilgi ve haber sayısını açıkladı
Altun: Yalan bilgi ve haber sayısı 6 bin 200
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AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dezenformasyon Bildirim Servisi'ne (DBS) e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen yalan bilgi ve haber sayısının şu saat itibarıyla yaklaşık 6 bin 200 olduğunu açıkladı.

AA'nın haberine göre; Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili yaşanılan büyük felaketin hemen ardından depremzedelerin hayatını tehlikeye atan ciddi derecede bilgi kirliliği ile karşılaşıldığını ifade etti.

İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyona karşı vatandaşlarla birlikte mücadele etmek için "Dezenformasyon Bildirim Servisi"ni devreye aldıklarını hatırlatan Altun, şunları kaydetti:

"DBS'ye e-Devlet ve mobil uygulamalarla bildirilen yalan bilgi ve haber sayısı şu saat itibarıyla yaklaşık 6 bin 200 olmuştur. Vatandaşlarımız DBS'ye yalan bilgiyi bildirirken çoğu zaman konunun doğrusunu da aktarmışlardır. DBS'ye bildirilen ve uzmanlarımızca doğrusu belirlenen birçok yalan haber, günlük olarak yayınladığımız Dezenformasyon Bültenimiz ve İletişim Başkanlığı ile Dezenformasyonla Mücadele Merkezi sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Milletçe büyük bir felaketi yaşadığımız bugünlerde, dezenformasyonun insan hayatını ne denli tehlikeye atan bir unsur olduğunu ne yazık ki tekrar gördük. Doğruların açığa çıkması için çabalayan sağduyulu ve sorumluluk sahibi tüm vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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