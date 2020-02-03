03 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de Rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 4 askerin şehit olduğunu bildirdi. Bakanlık, yaralılardan 1 asker ile 1 sivil personelin daha şehit olduğunu açıkladı.
Toplam 6 şehidin verildiği Suriye rejimi saldırılarına Türkiye'nin yanıtı gecikmezken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna seyahati öncesinde yaptığı açıklamada "Türkiye, bu saldırının cevabını misliyle vermiş durumda, vermeye devam ediyor" dedi. Erdoğan, Rus yetkili makamlarına da "Burada muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum da söz konusu olmasın" mesajının verildiğini kaydetti.
"TEREDDÜT ETMEYİZ"
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Esed rejiminin askerlerimize yönelik saldırısı Suriye'nin kuzeyindeki korkak eylemlerinin son örneğidir. Rejim, yüz binlerce insanının öldürdü. Ordumuza karşı eylemlerine müsamaha gösterilmeyecektir. Rusya Esad rejiminin bizi hedef almasını kontrol edemiyorsa, Türkiye tehdit karşısında harekete geçmekte tereddüt etmez" ifadelerini kullandı.
RUSYA: UYARI ALMADIK
Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, Türkiye'nin Suriye rejim güçlerine yönelik bir hava saldırısı düzenlemediği ifade edilmişti. Türk savaş uçaklarının İdlib hava sahasına girmediği belirtilen açıklamada, Türk ordusunun İdlib'deki operasyonları konusunda Rusya'yı uyarmadığı bu nedenle Suriye ordusunun hedefi haline geldiği iddia edilmişti.
ÇELİK: BİLGİ VERİLDİ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
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