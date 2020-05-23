İletişim Başkanı Altun: "Tüm insanlar doğru ve gerçek olana ulaşabilsin diye var gücümüzle çalışacağız"

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Altun, Twitter hesabından, İletişim Başkanlığınca hazırlanan doğru, sağlıklı ve güvenli bir sosyal medya kullanımına ilişkin önerileri içeren "Sosyal Medya Kullanım Kılavuzu"na dair paylaşımda bulundu.

Sosyal medyadaki algı oyunlarına ve dezenformasyona karşı hazırladıkları kılavuza büyük bir teveccüh gösterildiğini vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"#YaşasınHakikat çağrımıza ses veren herkese teşekkür ediyoruz. Tüm insanlar doğru ve gerçek olana ulaşabilsin diye var gücümüzle çalışacağız."