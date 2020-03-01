İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Şehitler tepesi boş değildir" ifadesinin "Şehitler tepesi boş değildir” demek, “bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik” anlamına geldiğini yazdı.

Altun mesajında şu ifadelere yer verdi: Şehitler tepesi boş değildir” demek, “bu vatanı vatan kılmak için nice şehitler verdik” demektir. “Şehitler tepesi boş değildir” demek, vatan savunmasında şehit düşen kahramanlarımız bu toprakların dört bir yanında yatıyor demektir.