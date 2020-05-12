İletişim Başkanı Altun: "Sağlık çalışanlarımız başarılarıyla dünyaya örnek oluyor"

Altun, Twitter hesabından, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Kovid-19'la mücadelede görev alan sağlık çalışanları ile tedavi olan hastaların mesajlarının yer aldığı videoyu paylaştı.İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliğiyle sağlık sistemimize yaptığımız yatırımın önemini bugün daha iyi idrak ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız ise fedakarlıkları ve başarıları ile dünyaya örnek oluyorlar. Çok iyi bir mücadele veriyoruz. Ancak mücadelemiz henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi ve Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden görüntülerin yer aldığı videoda, sağlık çalışanları da Kovid-19 tehlikesinin henüz geçmediğine dikkati çekiyor.Doktorlar vatandaşlara "Türkiye bu süreci çok iyi yönetiyor. Hastalığın yayılma seyrinde belirgin azalma var ama bu, tedbirleri elden bırakmamız için kesinlikle bir mazeret değil. Bu süreç devam ediyor bitmiş değil." uyarısında bulunuyor.Videoda, pandemiye karşı ilk hazırlıklara 4 Mart'ta başladıklarını anlatan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hakan Gürbüz de yapılan çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Ben böyle bir devletin, milletin çocuğu olduğum için gurur duyuyorum. 1550 yataklı bir hastane burası. Bir gecede 181 yataklı yoğun bakım malzemesini tedarik edecek kadar büyük bir devlet desteğiyle karşılaştık, ardından da hiçbir malzeme sorunu yaşamadık." açıklamasını yapıyor.Videoda, Kovid-19 hastaları ve hasta yakınları da kendilerine çok güzel bakıldığını belirterek, sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!