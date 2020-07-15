Altun Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Aşağıdaki görüntüleri ilk defa izleyeceksiniz!

Yer, Ankara. 15 Temmuz gecesi!

Gözü pek vatandaşlarımız "Recep Tayyip Erdoğan" diye diye mermilerin üzerine yürüyor.

Hain darbecilere, onların efendilerine meydan okurcasına! Milletimizin gücünü tüm dünyaya haykırırcasına!