AA

Altun, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İsrail polisinin, Kudüs'te TİKA tarafından yeniden ihya edilen Yusufiye Mezarlığı'ndaki TİKA tabelasını sökmesi, dünyanın her yerinde mazlumların sığınağı olan ay yıldızlı bayrağımıza duyduğu derin öfkenin bir tezahürüdür. Bu tahammülsüzlüğün sebebi gayet iyi bilinmektedir."