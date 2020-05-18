İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Terör örgütü PKK şiddet ve zulümden başka kutsalı olmadığını bir kez daha gösterdi. Hainleri bu topraklardan kazıyacağız" dedi.

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