"Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı" açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan "2021-2023 Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı"na ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
"Gençlerimiz, sahip oldukları potansiyel, azim ve gözlerindeki ışıkla bizlere güven veren, istikbalimizin teminatıdır." değerlendirmesini yapan Altun, bu nedenle her bir gencin istihdama katılıp potansiyelini gerçekleştirmesi adına büyük bir çalışma başlattıklarını bildirdi.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan 'Ulusal Genç İstihdam Stratejisi ve Eylem Planı' ile bu doğrultuda gençlerimizin iş gücü piyasasının talepleri doğrultusunda donatılıp istihdam edilmeleri amaçlanmaktadır. Geleceğimiz olan gençlerin istihdamının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının koordinasyonunda, kamu-özel sektör, STK ve üniversiteler ile iş birliği yapılacaktır. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardım, ilgili kurum ve kuruluşlarca yerine getirilecek ve alınan kararlara hassasiyetle uyulacaktır.
Gençlerimize daha iyi bir istikbal hazırlamak ve geleceğin Türkiye'sini gençlerimizin omuzlarında yükseltmek için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde canla başla çalışıyoruz. Her şeyin en iyisini hak eden gençlerimiz için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."
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