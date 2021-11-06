İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, belgeselin tanıtım videosuna yer vererek, "Terör örgütlerini finanse eden bir Fransız şirketi, milyonlarca dolar ve arkasındaki kirli ilişkiler… İnsan hayatının hiçe sayıldığı bir düzen ve hayattan koparılan binlerce masum can… Dünyayı sarsacak bir belgesel, 'The Factory' 12 Kasım'da TRT Haber'de." ifadelerini kullandı.

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