Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede evde kalmanın önemine işaret etmek için hayata geçirilen “Hayat Eve Sığar” kampanyasına destek büyüyor. Türkiye’nin farklı illerinden 9 sanatçı, “Hayat Eve Sığar” kampanyasına evlerinden Barış Manço’nun “Nane Limon Kabuğu” şarkısını farklı enstrümanlarla çalarak katıldı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un şarkının videosunu, ''Müzik iyi ki var! Sanat iyi ki var! Hayatı evlerine sığdırıp bu güzel şarkıyı bizlere armağan eden sanatçılarımıza en derin şükranlarımızla...'' mesajıyla paylaştı.