"İstanbul tüm din ve kültürler için özgürlük meşalesi"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümüne ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.
Bugün, tarihin akışını sonsuza dek değiştiren bir anın hatırlandığını ve kutlandığını belirten Altun, genç ama azimli bir liderin, kimsenin başaramadığı bir şeyi başarmak üzere yola çıktığını, II. Mehmet'in vizyonu ve azminin gelecek nesillere örnek olduğunu vurguladı.
Fahrettin Altun, şunları kaydetti:
"İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde, bu anın insanlık tarihindeki önemini düşünmeliyiz. Bu olay, birleştirici bir işlev görerek medeniyetleri ayırmak yerine bir araya getirmiştir. II. Mehmet, ilhamını Peygamberimizden, bu büyük başarıyı ve bunun İslam için ne anlama geleceğini önceden bildirmesinden almıştır. Aynı zamanda Bizans ve Roma medeniyetlerinin mirasını devralacağının da farkındaydı. Fatih Sultan Mehmet'in bu büyük şehri İslamiyet'e sunma sözünü yerine getirme vizyonu, diğer kültürleri korumayı, diğerine karşı saygı ve hoşgörü göstermeyi de içeriyordu. Onun örneğini hatırladıkça bugün böyle bir lütfa ne kadar muhtaç olduğumuzu hatırlıyoruz."
"ATALARIMIZ, BU ŞEHRİN KÜRESEL BARIŞ DAVASINI İLERLETMEDEKİ MERKEZİ ÖNEMİNİ ANLAMIŞLARDI"
İstanbul'un altı asırdır, tüm kültürler ve dinler için bir özgürlük, hoşgörü ve barış meşalesi olduğunu belirten Altun, "Atalarımız, bu şehrin küresel barış davasını ilerletmedeki merkezi önemini anlamışlardı." ifadesine yer verdi.
Liderlerin, öngörüleri, güçleri ve cesaretleriyle tarihi koşullardan ortaya çıktıklarını aktaran Fahrettin Altun, şöyle devam etti.
"Tarihimize baktığımızda, bu kadar çok güçlü lider yetiştirdiği için gurur duyuyoruz. Atalarımızın başarılarını anarken, onların mirasını korumak ve küresel barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde adalet için mücadele ederken tam da bunu başarma çabasındayız. Eski İstanbul havalimanının bulunduğu alana bir millet bahçesi kurma çabamız, bu büyük şehre olan bağlılığımızın en son göstergesidir. Bugün bu fidanları gelecek nesiller için dikiyoruz. Atalarımızdan bize miras kalanlar kadar hayırlı olmasını temenni ediyorum."
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