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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden 15 Temmuz ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Altun, bir videoya yer verdiği paylaşımında şu mesajı aktardı:

"Aziz milletimiz 15 Temmuz’da hain darbe girişimini engelleyerek tarih yazdı. O gün fert fert demokrasimizi, bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü canlarımız pahasına savunduk. Kahraman şehitlerimizi rahmetle yâd ederken, millet olarak kazandığımız zaferin haklı gururunu yaşıyoruz."