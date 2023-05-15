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İletişim Başkanı Altun'dan '14 Mayıs seçimi' paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "14 Mayıs, bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu" dedi

Giriş: 15.05.2023 - 03:33 | Güncelleme: ABONE OL
İletişim Başkanı Altun'dan '14 Mayıs seçimi' paylaşımı
AA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "14 Mayıs, bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu." ifadesini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin paylaşımında, "14 Mayıs bir kere daha bu aziz milletin iradesinin tecelli ettiği gün oldu. Milletimiz sözünü söyledi, gidilecek yolu işaret etti. Hayırlı olsun, mübarek olsun, Rabb'imize hamdolsun. Birlikte, bölüşerek, dayanışarak ve huzur içinde büyüyeceğiz, dünyaya örnek olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

https://www.haberturk.com/secim/secim2023/genel-secim

https://www.haberturk.com/secim/secim2023/cumhurbaskanligi-secimi

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