"İade etmelerini bekliyoruz!"

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından hüküm giyen Can Dündar’ın faaliyetleri gazetecilik bağlamında değerlendirilemez. Bu, gerçek gazetecilere hakarettir. Muhataplarımızdan bağımsız Türk yargısına saygı duyarak, şahsı ülkemize iade etmelerini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

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