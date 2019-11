Ceyda Erenoğlu cerenoglu@haberturk.com

İleri yaş hamileliklerde ve over rezervi düşük hastalarda son dönemde en çok tercih edilen yöntem: “Oosit dondurma” yani yumurta dondurma yöntemi. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre üreme çağında olup yaş problemi bulunan kadınların tercih ettiği bu yöntem sayesinde hamile kalan kadın sayısı her geçen gün artıyor. Hisar Hospital Intercontinental Tüp Bebek Bölümü Uzmanı Prof. Dr. Ali Sertaç Batıoğlu, ileri yaş gebelik ve over rezervi düşük hastalarda uygulanan yöntemler hakkında önemli bilgiler veriyor.

KİŞİNİN YAŞI VE YUMURTA REZERVİ GEBELİKTE NE KADAR ÖNEMLİ?

Yıllar süren tedaviler ve denemelerle üreme yeteneği azalan, bundan dolayı yumurta elde etme tedavisine zayıf cevap veren hastalarda tedavi ve doğum olasılığını artırmak için hastanın yaşı ve yumurtalık rezervinin doğru değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu noktada infertilite uzmanının sağlıklı bir embriyo elde etmek için yaşla ilgili gerekli sayıda yumurta geliştirerek uygun tedavi protokolünü seçmesi gerekiyor. Uygulanan yöntemler arasında olan yumurta büyüten iğnelerin dozunun artırılmasının, fazla sayıda yumurta elde etmeyi garanti anlamına gelmediği belirtiliyor.

35 YAŞINA KADAR EVLİLİK PLANI OLMAYAN KİŞİLER NE YAPABİLİR?

Kadınların yumurta rezervi 35 yaşından sonra yavaş yavaş azalmaya başlıyor.Yaşla birlikte azalmaya doğru giden rezervlerdeki yumurta hücrelerinin kalitesi zamanla düşüyor. Genel olarak 35 yaşına gelen her kadının gebe kalma olasılığı azaldığı için 35 yaşın altında sağlıklı bir embriyo elde etmek için ortalama 4 yumurta gerekirken 40 yaşında 10, 42 yaş ve üzerinde ise 20 yumurtaya ihtiyaç duyuluyor. Bu durum zamanla yarış sırasında en kısa sürede yeterli sayıda yumurta elde etme stratejileri geliştirilmesine yol açıyor. Hastanın yumurtası varsa tedaviye başlamak ve aynı siklüs (ay) içinde iki kez yumurta toplamak amaca yaklaştırıyor. Yaşın ilerlemesiyle birlikte 40’lı yaşlara gelen bir kadının gebe kalma olasılığının eğer önceden yumurta dondurma işlemi yaptırılmadıysa oldukça düşük olduğuna dikkat çekiliyor.

MENOPOZ DÖNEMİNDE BU YÖNTEMLE HAMİLE KALMAK MÜMKÜN MÜ?

Kadınların menopoza yakın dönem olarak kabul edildikleri son 10 yılda gebe kalmalarının oldukça güç olduğu belirtiliyor. Bu açıdan yumurta dondurma işlemiyle gebe kalınması ve üreme potansiyelinin korunması çok önemli görülüyor. Çünkü yaş faktörü, kadınların doğurganlığında yumurta rezervi ve kalitesi bakımından oldukça önemli bulunuyor. Bu yöntem ile yaş faktörünü göze alan çoğu kadın yumurta dondurarak gebe kalmayı tercih edebiliyor.

AİLE ÖYKÜSÜNDE ERKEN MENOPOZ GÖRÜLEN KİŞİLER NASIL ÖNLEM ALMALI?

Yumurta rezervlerini etkileyen faktörler arasında genetik öykü de yer alıyor. Ailesinde erken menopoz görülen kişiler de risk altında bulunuyor. Annesi veya kız kardeşinde erken menopoz görülen kadınların mutlaka alanında uzman bir kadın doğum doktoruna başvurması gerekiyor. Böyle bir risk bulunması halinde yumurtalıkların gelişimi sağlanarak toplanıp dondurulması ve gelecekte gebe kalınabilmesi için saklanması öneriliyor.

PRP YÖNTEMİ İLE YUMURTA REZERVLERİ ARTIRILABİLİR Mİ?

Son dönemde ileri yaş gebelikler için uygulanan yöntemlerden birinin de PRP tedavisi olduğu belirtiliyor. PRP yöntemi ile yumurta elde edilme şansı artırılabiliyor. PRP uygulamasının, yumurtalıkta inaktif yumurta benzeri hücreleri aktive ettiği veya edebileceği düşünülüyor. PRP ve aynı siklüsta (ay) tekrarlayan yumurta toplama tedavisi düşük rezervli kişiler ile tedaviye yetersiz cevap veren yumurtalığa sahip kişilerde umudu artırıyor.