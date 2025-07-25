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        Haberler Gündem Eğitim İlçe milli eğitim müdürü atamalarına sınav şartı getirildi

        İlçe milli eğitim müdürü atamalarına sınav şartı getirildi

        İlçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda, yazılı veya yazılı ve sözlü sınavı kazanmaları şartı da aranacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 14:17 Güncelleme: 25.07.2025 - 14:17
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        İlçe milli eğitim müdürü atamalarına sınav şartı getirildi
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        Milli Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Buna göre, ilçe milli eğitim müdürü kadrosuna atanacaklarda, yazılı ya da yazılı ve sözlü sınavı kazanmış olma, 4 yıl okul müdürlüğü, 2 yıl şube müdürlüğü ya da bu görevlerin toplamında en az 4 yıl asaleten görev yapmış olma şartı aranacak.​​​​​​​

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