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İlçe merkezine inen anne ayı ile 2 yavrusu kamerayla yakalandı

Kars Sarıkamış’ta boz anne ayı ile 2 yavrusu kameralara yansıdı.

Giriş: 01.07.2023 - 12:16 | Güncelleme: ABONE OL
İlçe merkezine inen anne ayı ile 2 yavrusu kamerayla yakalandı
İHA

Boz ayılarıyla ünlü Kars’ın Sarıkamış ilçesinde neredeyse ayıların görülmediği bir gün yok denilebilir. TOKİ konutlarına inen boz ayı ailesi çöp konteynırlarında yiyecek aradı.

Hemen cep telefonuyla boz ayı ailesini kaydeden vatandaşı fark eden anne ayı yavrularını alarak bölgeden uzaklaştı. Vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde, aracı gören anne ayı ve 2 yavrunun koşması, yavruların koşarken ayağa kalkarak araca bakması yer alıyor. Anne ayı ve yavrularının belgesel tadındaki görüntüleri anbean kaydedildi.

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