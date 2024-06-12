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        Haberler Gündem 3. Sayfa İlçe gençlik kolları başkanı kazada öldü - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        İlçe gençlik kolları başkanı kazada öldü!

        Aksaray'da, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, AK Parti Güzelyurt Gençlik Kolları Başkanı Okan Yalçın, 29 yaşında yaşamını yitirdi. Kazada 3 kişi de ağır yaralandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 09:12 Güncelleme: 12.06.2024 - 09:12
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        İlçe gençlik kolları başkanı kazada öldü!
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        Aksaray'da kaza, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt ilçesi Selime beldesi yakınlarında meydana geldi. Okan Yalçın (29) yönetimindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Resul Kayabaşı'nın (32) kullandığı otomobille çarpıştı.

        SAVRULUP ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

        İHA'da yer alan habere göre çarpışmanın şiddetiyle savrulan hafif ticari araç, şarampole devrildi. Kazada hurda yığınına dönen hafif ticari aracın sürücüsü Okan Yalçın olay yerinde yaşamını yitirdi.

        KAZADA 3 KİŞİ DE YARALANDI

        Yalçın'ın yanındaki Enes Abay (22) ve diğer sürücü Resul Kayabaşı ile yanındaki Emre Demircan (33) yaralandı.

        YARALILAR DURUMU AĞIR

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu belirtildi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Aksaray
        #Son dakika haberler
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