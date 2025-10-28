İlçe emniyet müdürü, 3 aylık eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı
Bolu'nun Mudurnu İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı
Mudurnu'da yaklaşık 2 ay önce göreve başlayan İlçe Emniyet Müdürü H.T., 3 ay önce evlendiği eşini çıkan tartışmada darp etti.
DHA'nın haberine göre 4 gün önce eşinin şikayeti üzerine H.T., meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
AÇIĞA ALINDI
H.T., emniyetteki işlemlerinin ardından Mudurnu Adliyesi’ne sevk edildi. 25 Ekim'de nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, hakkında idari soruşturma da başlatılan H.T., açığa alındı.