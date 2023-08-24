Özel bisiklet yolları ile Altınova’nın gerçek bir bisiklet şehri olduğunu kaydeden Başkan Dr. Metin Oral, "Bisiklet önemli bir kültür. Bisiklet hem ekolojik hem ekonomik hem sağlıklı ve hem de çok keyifli. Altınova’mızda da artık her evde bir bisiklet, her evde hareket, her yerde bereket olacak. Altınova, bisikletle daha güzel, çok daha sağlıklı olacak" dedi.