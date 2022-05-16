Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yapılan değişiklikle ilçe bazlı teşvik sisteminden yararlanan organize sanayi bölgesi (OSB) sayısının 30'dan 44'e çıktığını bildirdi.
Kütükcü, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararın hayırlı olmasını diledi, düzenleme için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'a teşekkür etti.
İlçe bazlı teşvik sisteminin temelini oluşturan SEGE çalışmalarına OSBÜK olarak önemli katkılarda bulunduklarını ifade eden Kütükcü, yeni düzenlemeyle mevcut 30 OSB'nin yanı sıra 14 OSB'nin daha yatırım teşviklerinde iki alt bölgenin desteklerinden faydalanma imkanı elde ettiğini belirtti.
Kütükcü, üretimin ve istihdamın yerinde desteklenmesinin yerel kalkınma için kritik önemde olduğunu vurgulayarak, "SEGE uygulaması baz alınarak yapılan yeni düzenlemeyle birlikte bulunduğu ilin bir alt bölge desteklerinden yararlanan 263 ilçemizin sayısı 337'ye çıktı. Daha önce 30 ilçemizde bulunan OSB sayımız da 44'e yükseldi. İlçe bazlı teşvik sisteminde yapılan bu yeni düzenleme inşallah, bu ilçelerimizde yer alan tüm OSB'lerimizin yatırım avantajlarını artıracak." ifadelerini kullandı.
İlçe bazlı teşvik sistemi ile bulunduğu ilin iki alt bölge desteklerinden faydalanacak yeni OSB'ler şunlar:
"Adana Karataş Su Ürünleri TDİ OSB, Aksaray Sultanhanı OSB, Bilecik Pazaryeri OSB, Denizli Çardak OSB, Edirne OSB, Eskişehir Beylikova Besi TDİ OSB, Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB, İzmir Bayındır Çiçekçilik TDİ OSB, İzmir Kınık OSB, İzmir Kınık Bitkisel Üretim TDİ OSB, Kocaeli Kandıra Gıda İhtisas OSB, Konya Çumra OSB, Konya Sarayönü OSB ve Tekirdağ Hayrabolu OSB."
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