"Validem uzun ve hadiseli bir ömür geçirdi"

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Tarihçi profesör İlber Ortaylı (74), Anneler Günü'nde 2020 yılında vefat eden Şefika Ortaylı'yı andı. Ortaylı, annesiyle birlikte çekilen eski bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

"VALİDEM UZUN VE HADİSELİ BİR ÖMÜR GEÇİRDİ"

İlber Ortaylı, 174 binden fazla beğeni alan gönderisine şu notu düştü:

Validem ihtilal yılında doğdu. Uzun, hadiseli bir ömür geçirdi. İkinci Cihan Harbi’ni yaşadı. Memleketine, diline, teşhir etmemekle birlikte dini kurallara çok bağlı olarak yaşadı. Çok tuhaf mutlu zamanı Avrupa’da hemen harbin sonrasıdır.

Memlekete çok çabuk intibak etti; Türk edebiyatını ve tarihini iyi okumaya dikkat ederdi. Gramer bilgisi çok derindi; bizim üzerimizde etkili oldu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde hocalık yaptı. Ondan öğrendiğim bir şey var: 'Önünüze gelen öğrenci ana-babanın seçemediği evlat gibidir. Suret-i katiyede sadece dinlerine, milliyetlerine göre değil, siyasi düşüncelerine göre de ayrım yapamazsınız.'

Solcu değildi ama solcu talebelerini de çok severdi, onlar da onu severdi. Hayatında en takdir ettiği öğrencilerinden biri Ataol Behramoğlu’ydu. Ataol’un da onu sevdiğini biliyorum. Öğretmenler gününde yazılar yazardı. Ondan öğrendiğim bu sistemi, öğretim hayatım boyunca hep uyguladım.

Yer yer bize karşı çok sert, yer yer de çok yumuşak ama prensip olarak ayakta durmamıza dikkat eden bir eğitimi vardı. Hiç şımartmazdı. Beni şımartması ancak çok ihtiyarladığı benim de artık olgunluk çağına dayandığım sıradaydı.

Kendisini bir gün derse de çağırdım. Bu dersler ikiye, üçe de çıktı. Siyasal Bilgiler Fakültesi’ndeyken Rus Edebiyatı Tarihi anlattı. Salon doldu. Hatta rahmetli Muhibbe Darga bile oradaydı. Bu konferansların sonunda Mete Tunçay kendine has tatlı muzipliklerden birini yaptı. 'Şefika Hanım Ankara Üniversitesi’nde üye değil mi?' 'Evet.' 'O zaman bir dilekçe yazalım; İlber’i atsınlar, annesi gelip, ders versin.' dedi.

Sohbeti yerindeydi, şiir kültürü çok zengindi; Puşkin’den bir eseri okur, anında tercümesini yapardı. Hiç şüphesiz ki onu öyle hatırlamak istiyoruz. Her şeyi bir arada yapabilen ve çocukları yetiştirebilen biriydi. O kuşakta böyleleri vardı, annem tek değildi. Bugünün annelerine de aynı sabır ve dayanıklılığı tavsiye ediyoruz, lazımdır.

İlber Ortaylı'nın annesi Şefika Ortaylı

UZUN YILLAR BİLİM DÜNYASINA HİZMET ETTİ

İlber Ortaylı'nın bir süre sağlık sorunları yaşayan annesi Şefika Ortaylı, 2020'de 102 yaşında vefat etmişti.

Annesi Şefika Ortaylı'nın vefat haberini sosyal medya hesabından duyuran Prof. İlber Ortaylı, "1918’de doğan, hayatı Kırım’dan Petersburg’a, oradan Viyana’ya, İstanbul'a ve Ankara DTCF Rus Dili hocalığına uzanan Şefika Karaşay Ortaylı’yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Şefika Ortaylı, uzun yıllar bilim dünyasına hizmet etmişti.