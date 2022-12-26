İlber Ortaylı, Revnakoğlu ve İstanbul Sempozyumu'nda konuştu

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Fatih Belediyesi tarafından "Kültür Tarihimizin Emsalsiz Arşivi, Cemalettin Server Revnakoğlu ve İstanbul" başlıklı sempozyum, Fatih Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Revnakoğlu'nun hayatını İstanbul'a vakfettiğini belirterek, "Tıpkı, onun 'iç tarih' olarak aktardığı İstanbul gibi, kendisi de çok boyutlu, çok cepheli, deruni ve tamamıyla kendine özgü bir aleme sahipti" dedi.

"YAZDIKLARIYLA BİR AYNA TUTMUŞTUR" Sempozyum sunumlarıyla Revnakoğlu'nun dünyasına daha yakından bakılacağını ifade eden Turan, şunları söyledi: "Revnakoğlu'nun yaşadığı yıllar, büyük değişimlerin olduğu bir döneme tekabül etmektedir. İmparatorluktan Cumhuriyet Türkiye'sine geçiş sürecini yaşayan, önemli hadiselerine bizzat tanıklık eden Revnakoğlu, gözlem ve düşüncelerini bir tarihçi şuuruyla, sorumluluğuyla kayıt altına almıştır. Yaşanan sarsıcı, yapısal değişimlerin sosyal ve kültürel alandaki etkilerine, yazdıklarıyla bir ayna tutmuştur. Elimizdeki arşiv, köklerine tutunmak isteyen bir münevverin canhıraş gayretini bir ayna berraklığında yansıtmaktadır. Tükenmez bir azimle sürdürdüğü çalışmalarının temel motivasyonu, kuşkusuz yarınlara kalma tutkusundan, sesini bize ve bizden sonrakilere duyurabilme isteğinden kaynaklanmaktadır."

"YARINLARIMIZ İÇİN GERÇEKTEN BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR" Turan, Revnakoğlu'ndan öğrenilecek çok şey olduğunu vurgulayarak, "Özellikle gençlerimizin, genç araştırmacılarımızın, kendi dönemimize, kültürümüze, değerlerimize, tıpkı Revnakoğlu gibi, samimiyetle bakmayı bilmesi, özveri ve sevgiyle bu şehir için çalışması, yarınlarımız için gerçekten büyük önem arz ediyor" diye konuştu.

"AMA GERİ KALAN BİR ŞEY VAR, O DA KÜLTÜRDÜR" Sempozyumun açılış dersini gerçekleştiren tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı ise, Revnakoğlu'nun döneminde Doğu ve Batı'ya hakim şahsiyetlerin yaşadığına işaret ederek, "İki kültürü de muhafaza eden, iki dünyaya da ait, ikisinin de üstadı dediğimiz nesiller artık kayboldu, yeniden diriltmek için çalışıyoruz. Yeni Türkiye, eski Türkiye'nin her şeyini telafi etti. Etmediği bir şey kalmadı diyebilirim, tıbbiyemiz çok daha iyi mühendislerimiz öyle, ordularımız başkalarını talim ettirecek kadar iyi, iş hayatımız, sanayileşmemiz çok önde gidiyor. Ama geri kalan bir şey var, o da kültür. Kaybettiğimiz canlı kültürel varlıklarımızı telafi edemiyoruz" diye konuştu. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Haşim Şahin'in üstlendiği sempozyumda, Revnakoğlu'nun İstanbul'u adlı beş ciltlik eseri hazırlayan Prof. Dr. Mustafa Koç'un "Revnakoğlu'nun Hayatı ve Eserleri Üzerine" konuşması, Beşir Ayvazoğlu'nun "Revnakoğlu'nda Cumhuriyet Devri Edebiyata Dair Notlar", Turgay Anar'ın "Revnakoğlu'nun Edebiyat Durakları", Alim Kahraman, Nedret İşli, Önder Kaya, M. Sabri Koz'un konuşmaları yer aldı. Sempozyum, konuşmaların ardından "Revnakoğlu'nun İstanbul'unda Müzik" konseriyle sona erdi.