        İlber Ortaylı kalp krizi geçirdi iddiası doğru mu, Ortaylı sağlık durumu nasıl? İlber Ortaylı ve kızından peş peşe açıklama geldi

        İlber Ortaylı kalp krizi geçirdi iddiası! İlber Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı'dan peş peşe açıklama geldi

        Tarihçi yazar İlber Ortaylı hakkında kalp krizi geçirdiği iddiası sosyal medyada geniş yankı buldu. Konu hakkında İlber Ortaylı ve kızı Tuna Ortaylı'dan arka arkaya açıklama geldi ve iddiaların gerçek olmadığı ifade edildi. İşte, Ortaylı cephesinden konuya ilişkin yapılan açıklamalar...

        Giriş: 03.10.2025 - 11:38 Güncelleme: 03.10.2025 - 11:39
        • 1

          Tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın kalp krizi geçirdiğine yönelik söylentiler sosyal medyada hızla gündem oldu. Kısa süre içinde hem İlber Ortaylı hem de kızı Tuna Ortaylı açıklama yaparak iddiaları reddetti. İşte, peş peşe yapılan açıklamalar ve diğer detaylar

        • 2

          İLBER ORTAYLI KALP KRİZİ GEÇİRDİ İDDİASI!

          Sosyal medyada, Prof. Dr. İlber Ortaylı hakkında bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre; Ortaylı'nın kalp krizi geçirdiği ve yoğun bakıma alındığı öne sürüldü.

        • 3

          İLBER ORTAYLI'NIN KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ DOĞRU MU?

          Sosyal medyada atılan iddia, hem İlber Ortaylı hem de kızı Tuna Ortaylı tarafından yalanlandı. İlk açıklama Tuna Ortaylı'dan geldi. Açıklama hem Tuna Ortaylı'nın hem de İlber Ortaylı'nın Instagram hesabında paylaşıldı ve şu sözlere yer verildi;

          "Babam kalp krizi geçirmedi, yoğun bakımda da değil. Ufak bir rahatsızlık sebebiyle kontrol amaçlı yattı, hepsi bu. Şu anda gece 12.00 ve hastanedeyiz, ilginiz ve endişeleriniz için yürekten teşekkür ederiz ama hastane odasında susmayan telefonlarla dinlenmekte olan bir hastanın uykusunu bölüyorsunuz."

        • 4

          İLBER ORTAYLI DA AÇIKLAMA YAPTI

          İkinci bir açıklama da Ortaylı'nın kendisinden geldi. Ortaylı X ve Instagram hesaplarından sevenlerine şu açıklamayı yaptı;

          "Ufak bir rahatsızlık nedeniyle kontrol amaçlı hastaneye geldim: kısa sürede taburcu edileceğim. Arayan, soran tüm dostlara teşekkür ederim. Endişelenmenizi gerektirecek bir durum yok. Hepinize sağlıklı günler dilerim."

