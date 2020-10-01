İLBANK'tan yerel yönetimlere 2,5 milyar liralık çevresel altyapı desteği

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, İLBANK, kentsel ihtiyaçların karşılanabilmesi amacıyla uluslararası standartlarda proje üretmek ve geliştirmek, kredi sağlamak, danışmanlık yapmak ve teknik destek vermek yoluyla yerel yönetimlerin yanında yer alıyor.
Altyapı çalışmalarına ağırlık veren İLBANK, yerel yönetimlerin her türlü kentsel yatırım projelerinin finansmanına yönelik uluslararası finans kuruluşlarıyla da çalışmalar yapıyor.
Bu kapsamda son olarak, FRIT-II Projesi'nin Delegasyon Anlaşması, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Dünya Bankası arasında 29 Eylül'de Ankara'da imzalandı.
- FRIT-II Projesi
İLBANK, içme suyu, kanalizasyon, atık su arıtma tesisleri, entegre katı atık tesisleri ve yağmur suyu projeleri başta olmak üzere yerel yönetimlerin ihtiyacı olan altyapıların tesis edilebilmesi açısından önem taşıyan proje için bir yılı aşkın süredir çalışma yürütüyordu.
"Sürdürülebilirlik" kavramı esas alınarak projelerin çevresel ve sosyal etkilerinin net olarak belirlenmesi için de saha çalışmaları yapıldı. Analiz edilen bilgiler doküman haline getirilip, detaylı şekilde Dünya Bankası ile görüşülüp, sonuçlandırıldı.
Bu süreç devam ederken İLBANK, yerel yönetimlerle koordineli olarak bilgi akışını sürdürdü.
FRIT-II kapsamında Adana, Osmaniye, Kayseri, Kahramanmaraş ve Konya'da içme suyu, atık su arıtma gibi 16 çevresel altyapı projesinin yapılması planlanıyor.
Projeler için Osmaniye Belediyesi ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş, Adana, Konya ve Kayseri Su ve Kanalizasyon idarelerine 1, 2 milyar lirası hibe ve 1,3 milyar lirası kredi olmak üzere toplam 2,5 milyar liralık finansman desteği sağlanacak.
Böylece yerel yönetimlerin altyapı ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılanması amaçlanıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!