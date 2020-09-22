Salon: TVF Başkent

Hakemler: Aysim Erginay, Ali Sarıkuzu

İlbank: Birgül Parlak, Sinead, Mori, Yaprak Erkek, Ceren Karagöl, Yağmur Karaoğlu (Ceren Önal, Ezgi Arslan, Tuğçe Öcal, Yasemin Özel)

Türk Hava Yolları: Santana, Aslı Kalaç, Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Büşra Şahin, Carlini (Berin Yıldırım, Özge Nur Çetiner, Ada Germen, Gökbudak Aydınlar)

Setler: 19-25, 17-25, 22-25

Süre: 85 dakika (28, 26, 31)