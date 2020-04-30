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İlayda uçurtmasını kurtarmaya çalışırken akıma kapıldı

Adana'da yüksek gerilim hattına takılan uçurtmasını kurtarmak isterken akıma kapılan İlayda Ü., ağır yaralandı. Akımdan polisin kurtardığı İlayda Ü. hastaneye kaldırıldı

30.04.2020 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
Adana
DHA

Olay, Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sokağa çıkma yasağı nedeniyle evinin damında uçurtma uçuran İlayda Ü.’nün (14) uçurtması, sokakta bulunan yüksek gerilim hattına takıldı. Damda bulduğu demir çubukla uçurtmasını takıldığı yerden kurtarmaya çalışan İlayda Ü., akıma kapıldı.

Durumu gören çevredekiler, durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine gelen bir polis, damda bulduğu bir tahta parçasıyla İlayda Ü.’yü akımdan kurtardı. Sağlık ekipleri vücudunda yanıklar oluşan ve ağır yaralanan İlayda Ü.’ye yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

'DİREKTEN ADETA ATEŞ ÇIKTI'

Olayı gören bir mahalle sakini, “Büyük bir patlama sesi geldi. Tüm mahalleli sokağa çıktı. Sokaktaki elektrik direklerinden adeta ateş çıktı. En son damda bir kızın yandığını gördük. Uçurtmayı almaya çalışırken yüksek gerilime kapılmış. Çocuk yanmış. Sonra polisler gelip kurtardı. Ambulans çağırıldı, çocuğu götürdüler” diye konuştu. Adana Valiliği uçurtma uçurmanın yasaklandığını, yasağa uymayanlara idari para cezası uygulanacağı bildirdi.

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