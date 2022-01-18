Kamuda çalışan tüm işçileri ilgilendiren ilave tediye ödeme tarihleri belli oluyor. 2022 Tediye ödemelerine dair karar Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlanması bekleniyor. İşte 2022 tediye ödemeleri ile ilgili detaylar...

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN 2022?

İlave tediye 2022 ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere geçtiğimiz yılın son ilave tediyesi 17 Aralık’ta yatırıldı. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de hesaplara geçti.

2021 yılında 4 taksit halinde yatırılan tediye ödemelerinin ilki 29 Ocak tarihinde yatırıldı

TEDİYE NEDİR?

Kamu işçilerine yılda 52 günlük çıplak ücret tutarında ilave tediye ödeniyor. İlk 26 günlük kısmın ödemeleri 22 Mayıs 2020 tarihinde tamamlanacak. İkinci 26 günlük kısmın ödeme tarihlerinin ise Ağustos ayında belli olması bekleniyor.

31 Ocak’ta ödenecek en düşük ilave tediye tutarı, asgari ücretle çalışan işçiler için brüt 1275 TL olacak. İlave tediye kamu kurumlarında taşerondan kadroya alınan işçilere de ödeniyor.