İlave tediye ödemeleri Resmi Gazete üzerinden açıklanıyor ve ilave tediye ödemeleri her yıl taksitle yapılıyor. Geçtiğimiz sene ilave tediye ödemelerinin ilk ödemesi 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta hesaplara geçmiş, son ödeme ise aralık ayında yapılmıştı. Peki, İlave tediye ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte İlave tediye ödemeleri 2022 tarihleri hakkında...

İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Kamuda işçi statüsünde çalışanlara 2022 yılında yapılacak ilave tediyenin ilk yarısı 28 Ocak'ta diğer yarısı da 29 Nisan'da verilecek.

Maden işletmelerinin yer altı işlerinde çalışanlara ilave tediyenin tamamı 23 Aralık'ta ödenecek.

TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.