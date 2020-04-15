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İlahiyat gibi önemli bir konu nasıl tebessüm ile anlatılabilir? Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Müdürü Osman Eğin, sosyal medyadaki bir videoda bunun örneğini verdi.

Videodaki derste hayatın hep olumsuzluklarının görüldüğünü anlatan Eğin, dersteki yoklamaları örnek göstererek "Kim gelmedi, kim yok" denildiğini hatırlattı. Bu nedenle "yoklama" yerine "varlama"yı öneren Eğin, "Hep yok olanları merkeze koyarak hareket ediyoruz" dedi.

Var olanın hazzına, şevkine varmanın önemine dikkat çeken Eğin, Hz. Peygamber'in yaşamının örnek alınması gerektiğini belirterek "Bütün her yerde yoklama yapıyoruz. Allah da bize varlığı göstermiyor" dedi.

9 Şubat'ta Habertürk TV'de Büyük Sorular programında Veyis Ateş'in konuğu olan Osman Eğin, farklı bakış açısı ve görüşleri ile izleyicilerin ilgisini çekmişti. O programın tamamını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.