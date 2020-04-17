İlahiyatçı Osman Egin ile Hayırlı Ramazanlar

11 ayın sultanı ramazanı bu yıl koronavirüs salgınına karşı tedbir gereği evlerimizde idrak ediyoruz. Diyanet'in aldığı kararla teravih namazları da bu ramazan evlerde eda edilecek. Dini sohbetlerini sevilen üslubuyla gerçekleştiren ilahiyatçı Osman Egin'in videoları Ramazan boyunca HABERTURK.COM'da olacak.

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Osman Egin, bugünkü videoda sabrın önemini Hz. Muhammed'in bir sözüyle anlatıyor: Hz. Muhammed, yavrusunu kaybetmenin tesiriyle pek hoş olmayan ifadeler kullanan kadına sabretmesini söyler ve tepkiyle karşılaşır. Hz. Muhammed ayrılınca yanındakiler onun Peygamber olduğunu söyler. Koşup nedamet dileyen kadına Hz. Muhammed, "Sabır belanın geldiği ilk anda senin verdiğin tepkidir" buyurur.

Tehlikeli bölücülük

Osman Egin, Hicr Suresi, 91. ayeti okuyarak Kuran-ı Kerim'in bölücülüğün her türünü yasakladığını belirtti ve şu mesajı verdi: "Ayet'ten anladığımız bölücülüğün en tehlikelisi Kuran'ın mesajını bölüp parçalamaktır. Böyle yapanlardan Cenabı Hak yemin ederek hesap soracağını ifade etmiştir. Yaşadığımız şu günlerde Kuran ayetlerini kendi düşüncelerimize delil olacak şekilde yorumlamak en büyük tehlikelerden biridir. Böyle bir tehlikeden uzak duralım ki Rabbimize yakın olalım"

Osman Egin'in tüm videolarını bu sayfadan takip edebilirsiniz.

Isra Suresi meali

Tevekkülün önemi

Yusuf Suresi 53. ayet

Kehf Suresi 54. ayet

İman ve ahiret

Cuma namazının önemi

Hz. Nuh'un gemisi

Ahzab Suresi

Hud Suresi

OSMAN EGİN KİMDİR?

Osman Egin, 25 Eylül 1960 yılında dünyaya geldi. İlkokul eğitimi öncesinde Arapça eğitimi alan Osman Egin 7 yaşında hafız oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu Egin, güzel okuma ve hafızlık yarışmalarında dereceler aldı.

Baba tarafından aslen Trabzonlu olan Osman Egin, Abdurrahman Gürses Diyanet Eğitim Kurumu’nda müdür olarak görev yapıyor. Kur'an-ı Kerim-i güzel okuma yarışmasında jüri üyesi olarak da tanınan Egin, Youtube ve Instagram sayfalarını da etkin kullanıyor.

Youtube: Halishane

Instagram: @osmanegn

Habertürk ailesi olarak herkese hayırlı ramazanlar diliyoruz...