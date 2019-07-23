İlahiyat Fakültesi taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İlahiyat Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İlahiyat Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda İlahiyat Fakültesi bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İlahiyat Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.