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İlahiyat Fakültesi taban puanı 2019! İşte İlahiyat Fakültesi başarı sıralaması 2019

YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber binlerce öğrenci, tercih sürecinde üniversiteler bölümlerinin taban puanlarını merak ediyor. Biz de adaylar için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İlahiyat Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını araştırdık. İşte İlahiyat Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralamaları...

23.07.2019 - 14:07 | Güncelleme: Gündem
İlahiyat Fakültesi taban puanı 2019!

ÖSYM tarafından açıklanan YKS sonuçlarından sonra adaylar, üniversite bölümlerini bu bölümlerin taban puanlarını, başarı sıralamalarını araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçiminde yol göstermesi açısından üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan İlahiyat Fakültesi'nin taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte İlahiyat Fakültesi 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...

İLAHİYAT FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019

Aşağıdaki tabloda İlahiyat Fakültesi bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. İlahiyat Fakültesi'ni tercih etmek isteyen adayların sözel puan türünden tercih yapmaları gerekir.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ BAŞARI SIRALAMALARI
ÜNİVERSİTETÜRFAKÜLTEBÖLÜMBURS/DİLPUAN TÜR.SIRATABAN PUAN
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat Arapça    SÖZ3231422,05369
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İNG.    SÖZ3955417,93819
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İNG.    SÖZ7933403,22077
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ10023397,93806
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İNG.    SÖZ11205395,31698
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat Arapça    SÖZ11330395,05793
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ17616384,3476
MARMARA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ18962382,50574
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ26417373,64284
İSTANBUL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ27387372,64688
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ32750367,68758
ANKARA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ32848367,6054
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fak.İlahiyat Arapça    SÖZ43238359,49422
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ47854356,42513
KOCAELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ48457356,02443
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ56750351,04797
BURSA ULUDAĞ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ56904350,96934
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ57679350,54155
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ61548348,44897
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ62826347,78455
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ65418346,45196
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ66794345,75564
AKDENİZ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ70975343,80054
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat SÖZ72042343,30654
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ72336343,16081
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ72344343,15858
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.Polatlı İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ80609339,48272
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ82628338,64601
BALIKESİR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ83434338,29527
TRABZON ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat Fakültesi    SÖZ83496338,27111
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ86193337,15853
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ89000336,02351
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ92321334,72576
ORDU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ95429333,55148
DİCLE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ95618333,48221
SAKARYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ97454332,79068
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ99715331,96869
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ102831330,86988
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ103049330,79653
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ103250330,72616
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ104646330,22117
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ105280329,99004
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ105672329,85935
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İslami İlimler Fak.İlahiyat    SÖZ109408328,55483
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ109673328,4734
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ112382327,58295
DÜZCE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ112477327,55826
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ112822327,44294
ERCİYES ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ117743325,82621
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat Fakültesi    SÖZ118735325,50868
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ118773325,49917
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ119388325,30696
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ122121324,43824
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ123982323,86563
İNÖNÜ ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ124550323,69407
BİNGÖL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat Fakültesi    SÖZ125493323,38771
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ127284322,83731
HİTİT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat Fakültesi    SÖZ128266322,54135
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ131422321,59011
TRABZON ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak. (İÖ)İlahiyat Fakültesi İÖ    SÖZ131487321,57268
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ134052320,80974
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ134503320,66188
SİNOP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ134729320,59239
PAMUKKALE ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ135473320,36925
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat Arapça    SÖZ135939320,22176
GAZİANTEP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ136048320,19015
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ138361319,52395
ÇUKUROVA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ138433319,50147
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ141880318,48714
TRAKYA ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ141893318,4831
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat Arapça    SÖZ143245318,10867
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ143512318,03369
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ146375317,23168
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ148658316,60409
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat Fakültesi    SÖZ151518315,84433
ATATÜRK ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ155986314,66691
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ156730314,47374
HARRAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ156990314,40943
ARTVİN ÇORUH ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ159535313,73955
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ162405312,99342
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ166738311,89301
GÜMÜŞHANE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ168752311,38922
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ169911311,11222
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İslami İlimler Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ171708310,68151
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ174022310,11795
FIRAT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ174543309,98375
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ181613308,32478
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ182253308,17797
MARDİN ARTUKLU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İslami İlimler Fak.İlahiyat Arapça    SÖZ183074307,98282
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ183970307,77151
AMASYA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ184606307,62522
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ186651307,1411
IĞDIR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ187884306,86017
KARABÜK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ191678305,98733
KİLİS 7 ARALIK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ194723305,31144
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ195391305,15741
BİNGÖL ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak. (İÖ)İlahiyat Fakültesi İÖ    SÖZ196102305,00834
SİNOP ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ204658303,12926
HİTİT ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak. (İÖ)İlahiyat Fakültesi İÖ    SÖZ206345302,77838
KASTAMONU ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ208129302,40201
HAKKARİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat    SÖZ209337302,14747
TOKAT G.OSMANPAŞA ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ212088301,55101
SİİRT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ213555301,26392
YOZGAT BOZOK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ216913300,56801
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ218072300,32648
ŞIRNAK ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat Fakültesi    SÖZ218695300,19866
GÜMÜŞHANE ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ226987298,52316
KIRKLARELİ ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ230222297,90036
IĞDIR ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat  İÖ    SÖZ234396297,08809
KAFKAS ÜNİV. DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ234953296,97391
BAYBURT ÜNİV.DEVLET ÜNİV.İlahiyat Fak.İlahiyat İÖ    SÖZ234991296,9652
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAKY.DIŞIBeşeri Bilimler Fak.İlahiyat    SÖZ422967267,9432
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİV. KIBRISDini İlimler Fak.İlahiyat Burslu    SÖZ481627260,86536
YAKIN DOĞU ÜNİV. KIBRISİlahiyat Fak. (Burslu)İlahiyat Fakültesi Burslu    SÖZ581360250,05843

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