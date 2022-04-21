İlaçlama yapan çiftçi zehirlenerek öldü

İHA

Manisa'da üzüm bağında ilaçlama yapan çiftçi, zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Olay, saat 15.30 sıralarında Sarıgöl ilçesi Güneydamları Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi E.A. (60), kendisine ait üzüm bağında ilaçlama yaptığı esnada, rüzgarın da etkisi ile uzun süre tarım ilacına maruz kalması sonucu zehirlendi.

Yakınları tarafından Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne getirilen E.A. doktorların tüm uğraşlarına rağmen hayatını kaybetti. Olaya ilişkin adli soruşturma başlatıldı.