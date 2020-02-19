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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Güncel Avro Kuruna İlişkin duyuruda bulundu. Açıklamaya göre; tıbbi ilaçlara yüzde 12.10 zam yapıldı. Zamlı fiyatlar 19 Şubat 2020'den itibaren geçerli olacak.

TİTCK'in “Tüm Firmaların Dikkatine” başlıklı olarak yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi.

"14 Şubat 2020 tarihli Fiyat Değerlendirme Komisyonu’nda;

* Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2'nci maddesinin ikinci fıkrası gereği 2020 yılı için beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 (bir) Avro değerinin 3,4037 TL’den 3,8155 TL’ye arttırıldığı;

* Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2'nci maddesinin yedinci fıkrasında bahsi geçen 11,75 TL ve 6,15 TL değerlerinin, Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Karar’ın 2 nci maddesinin onuncu fıkrası gereği Avro değerinde yapılan değişiklik oranında artırılarak 13,17 TL ve 6,89 TL olarak güncellendiği;

* Geçerli olacak yeni depocuya satış fiyatının, mevcut depocuya satış fiyatının eski Avro değerine bölündükten sonra yeni Avro değeri ile çarpılarak hesaplanması kararı alındığı bildirilmektedir."