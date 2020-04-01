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British American Tobacco’nun (BAT) ABD merkezli biyo-teknoloji iştiraki Kentucky BioProcessing (KBP),koronavirüs (COVID-19) için aşı geliştirme çalışmalarına başladığını duyurdu. Şu anda devam eden klinik öncesi testlerin başarılı olması halinde, haziran ayı itibarıyla haftada 1-3 milyon doz aşı üretilebileceği kaydedildi.

Kentucky BioProcessing (KBP),aşı üretiminin başarıya ulaşması halinde kâr amacı gütmeden COVID-19 aşısını üretmeyi planlıyor. Klinik test aşamasında olan COVID-19 aşısının hızlı büyüyen tütün bitkisinin biyo-teknoloji sayesinde geleneksel aşılara göre birçok avantaja sahip olduğu belirtilerek, tütün bitkisi kullanılarak geliştirilen aşının 6 hafta gibi kısa bir sürede üretilmesinin öngörüldüğü vurgulandı.

DSÖ TÜRKİYE TEMSİLCİSİNDEN SERT TEPKİ: ALIN ÜRETTİĞİNİZ AŞIYI BAŞINIZA ÇALIN

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye temsilcisi Prof. Dr. Toker Ergüder, aşı geliştirme çalışmaları devam eden BAT'a eleştirilerde bulundu. Prof. Dr. Ergüder, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda "Hasta ettikleri ölmesin ve sigaralarını içmeye devam etsinler diye aşı üretmeye başlamışlar. Bizde bir söz vardır: Alın sizin ürettiğiniz aşıyı başınıza çalın" ifadelerine yer verdi.

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