7 ayrı ilçede 7 ayrı operasyon

Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı ilaç stokçularının kaçak veya karekod sistemine çıkarılmış ilaçları depolarda tuttuğunu tespit etti.

7 AYRI İLÇEDE 7 AYRI OPERAYON DÜZENLENDİ

Yapılan teknik ve takiplerin ardından İstanbul'un 7 ayrı ilçesinde bulunan 7 ayrı depoya operasyonlar düzenlendi. 14 ilaç kaçakçısı gözaltına alınırken depolarda bulunan 738 bin 566 adet ilaca el konuldu.

FİLM SAHNESİNDEN İLAÇ ÜRETMİŞLER

Zanlıların yeşil reçete ile satılan, 'kaygı, endişe giderici ve panik bozukluklar' için kullanılan ilaçları İran'dan getirerek piyasaya sattıkları tespit edildi. Yine 'Limitsiz' filminde başrol oyuncusunun bir ilaç içerek zeki bir kişiliğe büründüğü sahnedeki ilaca benzer bir ilaç da üretilerek, 'Zeka Geliştirici' ilacı olarak sattıkları da tespit edildi. Operasyonda ayrıca, serum, ağrı kesici gibi çok değişik ilaçlarda ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 14 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.