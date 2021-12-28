iLab Endeksa’nın çoğunluk hissesi aldı

Tüm Türkiye için gayrimenkul değeri ve lokasyon veri analizi sunan bir platform olan Endeksa'nın çoğunluk hisseleri, dijital girişimlere erken aşama yatırımlar yapan bir internet şirketleri grubu olan iLab tarafından satın alındı.
Gayrimenkul değeri ve lokasyon analizine ihtiyaç duyan kişi ve kurumlara hizmet veren ve 2017 yılında hayata geçen Endeksa, bireysel gayrimenkul yatırımcıları, emlak danışmanları ve geliştirici firmaların yanı sıra pek çok kurumsal firmaya ve kamu kuruluşlarına da hizmet veriyor.
Yapılan açıklamaya göre, Endeksa, gayrimenkul değeri hesaplanmasına imkan sağlayarak kullanıcılarına “Elektronik Değerleme Raporu” da sunuyor.
Kuruldukları günden bu yana her yıl en az 2.5 kat büyüdüğünün altını çizen Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, "Sunduğumuz analizler ve raporlar ile hem gayrimenkul profesyonellerini, hem de bireysel kullanıcılarımızı gayrimenkul işlemlerinde en hızlı şekilde sonuca ulaştırıyoruz. Odağı internet ve teknoloji olan iLab’in bize katacağı değer ile büyüme hedeflerimizi daha da ileri taşıyacak olmaktan dolayı mutluyuz. Pek çok yeniliğe hep birlikte imza atacağız" dedi.
iLab Grubu Strateji & İş Geliştirme Direktörü Ozan Öztürk ise, yeni yatırımları ile ilgili olarak, "Yatırımlarımızda aradığımız önemli kriterlerden biri orijinal ve fark yaratan fikirlerden yola çıkmış olmaları. Bir diğer konu da analitik düşünce yapısına ve ileri teknolojilerde yetkinliğe sahip olmaları. Bugün itibari ile emlak dikeyinde platform konumunda olan grup şirketlerimizden EmlakJet’in sunduğu hizmetlere katma değer sağlayacağına inandığımız Endeksa’yı grup bünyemize katmış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu işbirliği ile gayrimenkul dikeyinde portföyümüzü daha da güçlendirdik" diye konuştu.
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