İl özel idaresi işçileri öldü

Yayla yolunda iş makinesi yüklü TIR devrildi, il özel idaresi işçileri öldü
Çorum'da iş makinesi taşıyan TIR, yayla yolunda devrildi. Feci kazada il özel idaresinde görevli 2 işçi hayatını kaybetti
Çorum'un Kargı ilçesinde iş makinesi taşıyan TIR'ın devrildiği kazada, 2 işçi hayatını kaybetti.
Kaza, Kargı Yaylası yolunda meydana geldi. Rüstem Özdemir yönetimindeki iş makinesi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.Rüstem Özdemir ile Yücel Sakallı
Kazada, il özel idaresinde görevli sürücü Rüstem Özdemir ile yanında bulunan Yücel Sakallı hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.