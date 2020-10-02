AA

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Eğitimi Açılış Programı'nda yaptığı konuşmada, hizmet içi eğitimlerin mesleki bilgi ve birikimi paylaşmak, merkez yönetimle uyumu sağlamak açısından önemli olduğunu belirterek, bu sayede hizmet kalitesinin ve vatandaş memnuniyetinin de arttığını dile getirdi.

Eğitimlerin bir diğer faydasının ise katılanların birbiriyle tanışması, güzel dostluklar kurması ve anılar bırakması olduğunu ifade eden Soylu, "Bizim işlerimiz, insana hizmet işidir. Eğer bizler insani motivasyonlara sahip olmazsak, az önce ifade ettiğim kardan kapanmış bir okul yolunu açmak için, yeterli gayreti gösteremeyiz. Garip gurebayı dert edinemeyiz." diye konuştu.

İçişleri Bakanlığının her yıl bir teması olduğunu hatırlatan Soylu, geçen yıl "eğitim-denetim-takip" teması kapsamında özellikle hizmetiçi eğitimlere büyük ağırlık verdiklerini söyledi.

Soylu şöyle devam etti:

"Merkez birimlerimizde Eğitim Dairesi Başkanlığımızın 2019 yılında hedeflediği uzaktan eğitim sayısı 30 bindi, bunu gerçekleştirdik. Yüz yüze eğitim hedefimiz 4 bin 800'dü, bunu da 9 bin 385 olarak gerçekleştirdik. Bu yıl yüz yüze eğitim hedefimiz 6 bindi ama maalesef, virüs salgını sebebiyle şu an için 2 bin 63 olarak gerçekleştirebildik. Ancak uzaktan eğitimde 32 bin olan hedefimizi, daha şimdiden 37 bin 756’ye ulaştırdık.

2020 yılının temasını da "standart-süreklilik-memnuniyet" olarak belirlemiştik. Bu temaların haricinde entegrasyon, politika belgeleri, teknik ve beşeri kapasiteyi arttırmak, performans değerlendirme, vatandaş memnuniyetini arttırma gibi temel stratejik ilkeler de oluşturmuştuk ve 4 yıldır bu ilkeler çerçevesinde pek çok adım attık. Tüm bu kavramsal yaklaşımların amacı İçişleri Bakanlığının genel verimliliğini arttırmak, görev ve sorumluluk sahasında ürettiği kapasiteyi yükseltmek ve milletin beklentilerini tam olarak karşılayabilmektir."

- "Kimlik kartlarına e-imza yüklenecek"

Bakanlık faaliyetleri hakkında da bilgi veren Soylu, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü birimlerinde yaptıkları konsept değişiklerinin ardından vatandaş memnuniyetini gördüklerini ifade etti.

Geçen hafta kimlik kartlarının içerisine ehliyet bilgilerinin yüklendiğini açıkladıklarını hatırlatan Soylu, "TÜBİTAK ile çalışmalarımızı tamamlıyoruz. İnşallah e-imza yakında bu konuda altyapısı ve hazırlıkları tamamlanmış olacak. 2021'in belli bir zaman diliminde o da yüklenmiş olacak." dedi.

112 acil hizmetlerin entegrasyonu için de çalışmaların sürdüğünü ifade eden Soylu, 2021'in ortalarında tüm Türkiye'de 112 hizmetlerinin entegrasyonunun sağlanacağını bildirdi.

Önümüzdeki süreçte İl Özel İdareleri ve İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı arasındaki iletişim ve denetimin çok daha yoğun olacağına işaret eden Süleyman Soylu, şunları kaydetti:

"Bilmenizi isterim ki önümüzdeki sürecin, il özel idareleri açısından temel hedefi, verimliliği arttırmaktır. Bunun içinde üretilen iş verimliliği de var, ama aynı zamanda ekonomik verimlilik var.

İl özel idareleri olarak aslında çok kritik bir yerde duruyorsunuz. Bir yanda bütün bakanlıklar, yatırım yapan kurumlar, hizmet üreten ve kaynak kullanan kurumlar, diğer yanda da bu hizmeti talep edenler, il genel meclisleri, muhtarlar, yerel saikler var. Sizler, işlerin somutlaştığı noktadasınız. Harcamayı yapan, gelen kaynağı kullanan birimlersiniz. En temel düsturunuz, kaynakları milletin yararına ama mutlaka ve mutlaka verimlilik esasına göre kullanmak olmalıdır."

- Eğitim 3 gün sürecek

Görevdeki 51 il özel idaresi genel sekreterine yönelik sahada son dönemlerde ortaya çıkan aksaklık ve ihtiyaçları daha yakından anlayabilmek ve müdahale imkanları geliştirebilmek amacıyla düzenlenen eğitimde, kurumsal kapasite, personel yapısı, bütçe yönetimi ve genel işleyiş gibi alanlarda aralarında kayda değer farklılıkları ortadan kaldırabilmek, etkin ve verimli bir yönetim anlayışını koordinasyon içerisinde sağlayabilmek hedefleniyor.