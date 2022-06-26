AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, Bitlis Ahlat'ta düzenlenen "Kültürel Etkileşim ve Yöresel Yemekler ile Zanaatkar Eller Ahlat'ta" etkinliğinde konuşma yaptı. Demiröz, "Türkiye'nin şehir sayısının 100'e çıkacağı bir zamanda inşallah Ahlat'ımızı da bu şehirler arasına alacağız." ifadelerini kullanırken il olmaya aday olan ilçeler gündeme geldi. İşte, il olmaya aday olan ilçeler...