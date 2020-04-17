İl Müftüsü sosyal medya üzerinden cuma vaazı verdi - ADIYAMAN

AA

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşcı da sosyal medya üzerinden cuma vaazı verdi.Taşcı, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, gelecek hafta ramazanın başlayacağını hatırlatarak dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla karşı karşıya kalındığını anımsattı.Tüm tedbirlerin alınması gerektiğini ifade eden Taşçı, şöyle devam etti:"Yaklaşık bir ayı aşkındır salgından dolayı ezanlarımız okunuyor ama camilerimiz sosyal mesafeyi korumak adına kapalı. İnşallah bu imtihanı kazanacağız. Evlerimizi birer mescit ve cami haline getirebiliriz. Toplumu dini açıdan bilgilendirme görevini sürdürüyoruz. Adıyaman İl Müftülüğü olarak sohbet ve mukabeleleri sosyal medya üzerinden yapacağız. Güzel Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimiz canlı yayın yapacak."