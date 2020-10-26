İl Müftüsü Poçanoğlu'ndan Mevlit Kandili açıklaması - KONYA

AA

Poçanoğlu, AA muhabirine, bu yılın Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Çocuk" olduğunu söyledi.Bu temayla Hazreti Muhammed'in çocuklara olan sevgisi, merhameti, şefkati ve adaletine dikkati çekmek istediklerini vurgulayan Poçanoğlu, "Peygamber Efendimiz'in merhametinin ve şefkatinin topluma yansımasını, İslam medeniyetinin bir şefkat, merhamet, adalet medeniyeti olduğunun bütün dünyada anlaşılmasını istiyoruz." dedi.

Mevlit kandili için bazı etkinlikler gerçekleştirileceğini aktaran Poçanoğlu, şöyle devam etti:

"Konferanslarımız ve çalışmalarımız daha çok dijital ortamda gerçekleştirilecek. Cami-çocuk buluşmalarımız, cami-sanayi gençliği buluşmalarımız, cami önlerinde kitap ve gül dağıtımlarımız olacak. Ayrıca Peygamber Efendimiz'in doğduğu gece Kapu Camii'nde Mevlit programımız olacak."Poçanoğlu, tüm Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak büyük bir gayretle Mevlit Kandili faaliyetlerinin yürütüleceğini kaydetti.Poçanoğlu, etkinliklerin Konya merkez ve 31 ilçesinde de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yapılacağını sözlerine ekledi.