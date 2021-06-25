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İl il risk haritası 25 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 12-18 Haziran tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası

25.06.2021 - 09:07 | Güncelleme: ABONE OL
İl il risk haritası 25 Haziran! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanlığı 12-18 Haziran illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da normalleşmeye engel değil. Aşı ile bitecek." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl AdıSayı
Adana9,25
Adıyaman11,07
Afyon53,6
Ağrı103,47
Aksaray36,64
Amasya28,61
Ankara93,11
Antalya27,08
Ardahan65,52
Artvin57,82
Aydın16,71
Balıkesir27,49
Bartın29,65
Batman39,5
Bayburt53,72
Bilecik52,12
Bingöl35,85
Bitlis83,76
Bolu109,91
Burdur35,19
Bursa43,55
Çanakkale40,07
Çankırı45,21
Çorum69,61
Denizli50,53
Diyarbakır57,47
Düzce58,63
Edirne12,51
Elazığ50
Erzincan69,53
Erzurum84,67
Eskişehir107,89
Gaziantep33,74
Giresun39
Gümüşhane57,87
Hakkari68,8
Hatay6,33
Iğdır16,39
Isparta65,18
İstanbul51,27
İzmir25,99
Kahramanmaraş17,29
Karabük36,94
Karaman37,66
Kars82,48
Kastamonu79,18
Kayseri68,52
Kırıkkale63,51
Kırklareli34,56
Kırşehir81,47
Kilis26,61
Kocaeli54,42
Konya45,82
Kütahya116,18
Malatya50,36
Manisa31,57
Mardin43,99
Mersin20,23
Muğla26,38
Muş63,73
Nevşehir39,68
Niğde48,89
Ordu55,69
Osmaniye6,2
Rize96,99
Sakarya59,18
Samsun30,97
Siirt43,8
Sinop14,78
Sivas84,61
Şanlıurfa25,39
Şırnak23,8
Tekirdağ40,61
Tokat79,12
Trabzon60,35
Tunceli22,77
Uşak36,81
Van51,94
Yalova46,01
Yozgat68
Zonguldak69,35

VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Gümüşhane, Bartın, Balıkesir ve Kırklareli. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Normalleşmeye devam edeceğiz. Aşı ile bitecek." ifadelerini kullandı.

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