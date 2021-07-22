Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası

Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Sağlık İl il risk haritası 22 Temmuz 2021! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille

İl il risk haritası 22 Temmuz 2021! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 3-9 Temmuz tarihlerinde görülen Kovid-19 vakası sayılarını açıkladı. Türkiye'nin Risk Haritası Sağlık Bakanlığı tarafından her hafta yayınlanıyor ve vaka sayılarına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller olarak ayrılıyor. İşte İl il koronavirüs risk haritası...

22.07.2021 - 08:24 | Güncelleme: ABONE OL
İl il risk haritası 22 Temmuz 2021! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli ille

Sağlık Bakanlığı 3-9 Temmuz illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı. Bakan Koca ise yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı
Adana 9,43
Adıyaman 11,54
Afyon 31,89
Ağrı 193,86
Aksaray 29,08
Amasya 27,42
Ankara 59,1
Antalya 65,02
Ardahan 80,07
Artvin 30,68
Aydın 11,97
Balıkesir 16,77
Bartın 15,08
Batman 49,82
Bayburt 19,53
Bilecik 30,63
Bingöl 45,78
Bitlis 119,09
Bolu 50,51
Burdur 32,95
Bursa 27,95
Çanakkale 17,73
Çankırı 22,35
Çorum 37,73
Denizli 21,71
Diyarbakır 76,82
Düzce 33,36
Edirne 11,04
Elazığ 38,44
Erzincan 35,4
Erzurum 61,98
Eskişehir 68,52
Gaziantep 17,85
Giresun 23,4
Gümüşhane 16,23
Hakkari 80,21
Hatay 6,21
Iğdır 25,83
Isparta 45,2
İstanbul 56,75
İzmir 22,16
Kahramanmaraş 10,79
Karabük 36,94
Karaman 19,61
Kars 36,15
Kastamonu 31,09
Kayseri 53,26
Kırıkkale 65,3
Kırklareli 27,92
Kırşehir 48,14
Kilis 5,6
Kocaeli 34
Konya 40,18
Kütahya 70,23
Malatya 32
Manisa 18,54
Mardin 45,4
Mersin 41,2
Muğla 16,69
Muş 40,62
Nevşehir 36,73
Niğde 37,56
Ordu 50,17
Osmaniye 6,56
Rize 59,82
Sakarya 55,92
Samsun 23,97
Siirt 231,67
Sinop 29,57
Sivas 66,99
Şanlıurfa 20,99
Şırnak 27,15
Tekirdağ 27,75
Tokat 56,03
Trabzon 49,88
Tunceli 10,79
Uşak 20,84
Van 100,41
Yalova 38,04
Yozgat 24,58
Zonguldak 25,03

VAKA SAYISI AZALAN İLLERİMİZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştığı grafik ile birlikte, "Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Kars, Erzurum, Isparta, Kütahya ve Çorum. Aşı ile umudumuz artıyor. Henüz olmadıysanız aşınızı bir an evvel olun." ifadelerini kullandı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Ünlü çift paylaştı... Bayramlaşma anları olay oldu
Ünlü çift paylaştı... Bayramlaşma anları olay oldu
Rüşvet operasyonuyla ortaya çıktı... Tuvaletleri bile altın kaplama
Rüşvet operasyonuyla ortaya çıktı... Tuvaletleri bile altın kaplama
Uluslararası projede başrol oldu
Uluslararası projede başrol oldu
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu
Ayrıldığı kız arkadaşı kabusu oldu
Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası
Güncel Türkiye koronavirüs risk haritası