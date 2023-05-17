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İL İL MİLLETVEKİLİ LİSTESİ | Hangi ilden kaç milletvekili çıktı? 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti ve TİP milletvekili sayısı ve isim listesi

Hangi ilden kaç milletvekili çıktı? İşte 28. Dönem milletvekili sayısı ve isim listesi

28. Dönem milletvekilleri listesi, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin ardından araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri ikinci tura kalırken Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre 28. Dönemde TBMM'de yer alacak partilerin 600 milletvekili de belli oldu. İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti, Yeniden Refah ve TİP milletvekilleri tam listesi...

Giriş: 17.05.2023 - 14:55 | Güncelleme: ABONE OL
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Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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