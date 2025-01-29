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        Haberler Bilgi Gündem İl il hava durumu tahminleri: 29 Ocak bugün hava nasıl? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        İl il hava durumu tahminleri: 29 Ocak bugün hava nasıl?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre hava durumunda dikkat çeken gelişmeler yaşanacak. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken Marmara ve iç kesimlerde pus ve sis etkili olacak. Özellikle Edirne, Çanakkale ve Balıkesir'in batı kıyılarında hafif yağış beklentisi var. Uzmanlar sürücülere sis nedeniyle dikkatli olmaları çağrısında bulunuyor. Peki, 29 Ocak bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 00:19 Güncelleme: 29.01.2025 - 00:19
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        • 1

          Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, bugün birçok bölgede pus ve yer yer sis etkili olacak. Marmara, iç ve doğu kesimlerde görüş mesafesinin düşmesi beklenirken, Edirne ve Çanakkale çevrelerinde hafif yağmur görülecek. Sıcaklıkların ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde kalacağı tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        • 2

          HAVA NASIL OLACAK?

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

        • 3

          İSTANBUL 8°C, 15°C

          Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

          ANKARA 0°C, 12°C

          Parçalı ve az bulutlu, yer yer puslu ve sisli.

          İZMİR 9°C, 18°C

          Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

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