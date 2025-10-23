Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem İl il hava durumu tahminleri: 23 Ekim bugün hava nasıl? Meteoroloji ile İzmir, Ankara, İstanbul hava durumu raporu

        İl il hava durumu tahminleri: 23 Ekim bugün hava nasıl?

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu tahminleri dikkat çekti. Tahmin kapsamında; hava sıcaklığının, kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Peki, 23 Ekim bugün hava nasıl? İşte il il hava durumu tahminleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2025 - 00:02 Güncelleme: 23.10.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Meteoroloji'den yapılan son açıklamada, bugün yağışların, Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. İşte Meteoroloji'den yapılan güncel hava durumu tahminleri...

        • 2

          METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

          Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu (Hakkari hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Kahramanmaraş, Aksaray, Yozgat, Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin yağmur ve sağanak, batı kesimlerin yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kuzey Ege kıyıları ile Edirne'nin ve Kırklareli’nin güneyi, Tekirdağ’ın batısı ve Çanakkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

        • 3

          İSTANBUL 16°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

          İZMİR 17°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, (Perşembe) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

          ANKARA 9°C, 21°C

          Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Dışişleri: İsrail meclisinin adımı yok hükmündedir
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa