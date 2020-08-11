MEBBİS il dışı atama sonuçları ne zaman?

İl dışı tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? sorusu il dışı tayin başvurusu yapan öğretmenlerin gündeminde. MEBBİS üzerinden yapılan 2020 il dışı yer değiştirme başvuruları 10 Ağustos'ta yani dün sona erdi. MEB'in yayımladığı takvime göre il dışı atamalar bugün yapılacak. İşte 2020 MEBBİS il dışı yer değiştirme ile ilgili tüm detaylar...
MEBBİS İL DIŞI TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? 2020
MEB'in kılavuzuna göre, il dışı atamalar 11 Ağustos 2020'de yani bugün yapılacak. MEBBİS üzerinden sonuçlar ilan edilecek. Ancak MEB, il dışı tayin sonuçlarının MEBBİS'de saat kaçta yayımlanacağı ile ilgili bir bilgi vermedi. Konuyla ilgili açıklama gelir gelmez detaylar haberimizde yer alacak.
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İLİŞİK KESME NE ZAMAN?
MEB'in takvimine göre, atanan öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri de 12 Ağustos'ta başlayacak.
İL DIŞI ATAMA NASIL YAPILIYOR?
1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 10 Ağustos 2020 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
İL DIŞI ATAMA KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN
2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
3. Bu duyurunun “D. 23 İl Kapsamında Yapılacak Başvurular” bölümü doğrultusunda yapılan başvurularda atama işlemi, diğer başvurulara ilişkin atama işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra atama işleminden kalan münhal yerler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
İL DIŞI TAYİN BAŞVURUSU YAPILAN 23 İL
Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Şanlıurfa, Tunceli, Van.
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