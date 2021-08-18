Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Politika 'İktidar ve muhalefet anlaşmak zorunda' - Haberler

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan: İktidar ve muhalefet anlaşmak zorunda

Bolu'daki yabancı uyrukluların gitmesi için su ve katı atık bedellerinin Türk vatandaşlarından on kat daha pahalı olması için önerge veren Belediye Başkanı Tanju Özcan Habertürk'e konuştu. Yabancılar konusunda, iktidar ve muhalefetin mutlaka anlaşmak zorunda olduğunu belirten Özcan, göçmenlerin vatandaşlık alma umudu ile Türkiye'de kaldıklarını söyledi. Vatandaş olma umutlarını kaybedince de ülkelerine döneceklerini kaydetti

18.08.2021 - 12:58 | Güncelleme: ABONE OL
'İktidar ve muhalefet anlaşmak zorunda' - Haberler

"Bu konuyu Türkiye'nin gündemine getirmek için önergeyi gündeme getirdim. Amaç sudan milyonlarca lira kazanmak değil. Dijital saat kullanıldığı için abonelerin çoğu ev sahibi. Zaten onları tespit etmek mümkün değil" diyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, şunları kaydetti:

"Ben milletin yüzde 99'unun duygularına tercüman oldum. Derdim Türkiye'nin bu konuyu konuşması ve devlet politikası oluşturması. Maksadımızın hasıl olduğunu görüyorum. Hiçbir konuda anlaşamayan iktidar ve muhalefet bu konuda anlaşmak zorunda. Milli iradeye başvurulmalı, sığınmacılar kalmalılar mı dönmeliler mi?

'VATANDAŞ OLMA UMUDU TAŞIYORLAR'

Bolu'da 4 bin civarında Suriyeli 8-9 bin Iraklı var. Onlara soruyorum bayramda memleketine gidiyorsun neden buradasın? Bana diyor ki "Vatandaşlık alacağım." Sığınmacıların önemli bir kısmı vatandaş olma umudu taşıyor. Devletin şunu demesi lazım iktidarıyla muhalefetiyle, "Hiçbir zaman vatandaş olamayacaksınız. Göçmen veya mülteci sıfatı da almayacaksınız sizi ülkenize göndereceğiz." Onlar da vatandaş olma ümidini kaybedince önemli bir kısmı ayrılacaktır.

'CHP'Yİ BAĞLAYAN KONUMDA DEĞİLİM, ÖNERGE SAHİBİ OLARAK EVET OYU VERECEĞİM'

Ben partinin il başkanı ilçe başkanı değilim. Benim düşüncelerim partiyi bağlamaz. CHP'yi bağlayan konumda değilim. Genel Başkan başkan seçilince parti rozetini çıkartın demişti. Ben vatansever Atatürkçü anti-emperyalist bir Türk vatandaşı olarak söyledim o sözleri. Öneriyi getirdim. Geçen sefer komisyon toplanamamıştı. Eylül meclisinde komisyondan geçerse Meclis'in oyuna sunacağım. Arkadaşlarımı serbest bıraktım, ben önergenin sahibi olarak tabi ki evet oyu vereceğim."

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tatil için Afganistan'a gitmişti... Akıbeti belli oldu
Tatil için Afganistan'a gitmişti... Akıbeti belli oldu
Sis kalkınca korkunç görüntü ortaya çıktı
Sis kalkınca korkunç görüntü ortaya çıktı
İlk halini paylaştı! Görenler tanıyamadı
İlk halini paylaştı! Görenler tanıyamadı
Koparan yandı! Cezası dudak uçuklattı
Koparan yandı! Cezası dudak uçuklattı
Ormanlık alanda kaybolan iki kız kardeş bulundu!
Ormanlık alanda kaybolan iki kız kardeş bulundu!
Diyarbakır’da patlama sesi polisi harekete geçirdi
Diyarbakır’da patlama sesi polisi harekete geçirdi
Küçükçekmece'de çocuklara taciz iddiası: Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Küçükçekmece'de çocuklara taciz iddiası: Yabancı uyruklu şüpheli yakalandı
Düzce'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü
Düzce'de iki kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.